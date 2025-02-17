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  • Юсупов: «Раньше я этого не понимал, но сейчас скажу: Черчесов действительно сильный тренер»

Юсупов: «Раньше я этого не понимал, но сейчас скажу: Черчесов действительно сильный тренер»

Бывший полузащитник «Динамо» Артур Юсупов охарактеризовал экс-тренера команды Станислава Черчесова.

«Хотя тогда я этого, возможно, до конца не понимал, но сейчас скажу: Черчесов действительно сильный тренер. И, несмотря на конфликтные ситуации, которые у нас возникали, давал очень хорошие тренировки. Учил: «Мы отрабатываем четыре-пять вариантов развития атаки, но на поле у вас всегда есть выбор – там вы хозяева ситуации». Таким образом, у нас были минимум пять готовых опций, и каждый четко знал, что делать, как перемещаться. Плюс дисциплина: все отрабатывали сзади, никакой игры на чистых мячах.

Когда я ушел из «Динамо», первое время мы даже не здоровались – просто проходили мимо. Сейчас, спустя время, я понимаю: тренер – главный человек в команде, как он скажет, так и должно быть. К тому же Черчесов, повторюсь, реально хороший специалист, который по факту многое мне как игроку дал. Но в тот момент я такие вещи, конечно, до конца не осознавал: был молодым, вспыльчивым, неопытным», – сказал Юсупов.

  • Артур завершил карьеру в этом году.
  • Черчесов был в «Динамо» в 2014-2015 годах.
  • Сейчас тренер без работы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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17.02.2025 09:30
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Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1739775429
Из-за того,что ты "этого не понимал", теперь мало кто знает футболиста Юсупова. (( *"
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FRZZ
1739776652
Черчесов не может быть плохим тренером, поскольку тренировал "великую и могучую" дошел до 1/4 финала .))
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Spartak_forv@
1739777445
Самому то не смешно.Наши клубы от него уже за версту шарахаются
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Интерес
1739779516
ВСе бывшие очень умны!
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SLADE2019
1739779925
Я бы этого чудака еще бы понял, если бы он сказал наоборот, что раньше думал, что он сильный тренер, а теперь нет. Раньше, у ССЧ хоть как то, что то, где то и как то получалось, а сейчас, полный ауф видерзеен.
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Fju-2
1739787479
Всё познаётся в сравнении, на фоне Карпина конечно Черчесов выглядит великим тренером.
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Прокс
1739797286
Артурчик объясни,зачем у Старика сбрил усы!!!!
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В долине больше нет банди
1739800040
Надо говорить не тренер, а полевой командир!
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crf575757
1739807159
Да Юсупов просто глупыш! Такую фигню сказал!
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СПОРТ 21 века
1739820108
В целом можно согласиться. Станислав фактически ни разу ещё не провалился. Были, конечно, угощения в товарищеских матчах, но эти игры мало кого интересовали. А вот в действительно важных, официальных турнирах или чемпионатах Червесов показывал мощь. Важно отметить, что его клубные команды ни разу не вылетали в низшие лиги. Единственный, пожалуй, крайне неприятный осадок Станислав оставил работая в сборной, когда главная страна Европы уступила балканцам 5:0. Вот это, на нашей памяти, наверное, самый печальный отрезок в его карьере, хотя бы потому что за всю историю советско-российской эпохи наши ребята ни разу не уступали этой сборной. С другой стороны, это опять же был мало значимый турнир, поэтому, наверное, такое где-то простительно
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