Юсупов: «Раньше я этого не понимал, но сейчас скажу: Черчесов действительно сильный тренер»

Бывший полузащитник «Динамо» Артур Юсупов охарактеризовал экс-тренера команды Станислава Черчесова.

«Хотя тогда я этого, возможно, до конца не понимал, но сейчас скажу: Черчесов действительно сильный тренер. И, несмотря на конфликтные ситуации, которые у нас возникали, давал очень хорошие тренировки. Учил: «Мы отрабатываем четыре-пять вариантов развития атаки, но на поле у вас всегда есть выбор – там вы хозяева ситуации». Таким образом, у нас были минимум пять готовых опций, и каждый четко знал, что делать, как перемещаться. Плюс дисциплина: все отрабатывали сзади, никакой игры на чистых мячах.

Когда я ушел из «Динамо», первое время мы даже не здоровались – просто проходили мимо. Сейчас, спустя время, я понимаю: тренер – главный человек в команде, как он скажет, так и должно быть. К тому же Черчесов, повторюсь, реально хороший специалист, который по факту многое мне как игроку дал. Но в тот момент я такие вещи, конечно, до конца не осознавал: был молодым, вспыльчивым, неопытным», – сказал Юсупов.