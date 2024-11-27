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Артур Юсупов
Статистика
Артур Юсупов - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1989 (37), Самара
#4 | Полузащитник
179 см | 71 кг
Россия
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Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
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Химки
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Урал
1 : 1
27.11.2024
Химки
1' - 90'
Россия. Кубок, 6 раунд
Балтика
0 : 1
29.10.2024
Урал
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Химки
1 : 0
31.07.2024
Оренбург
55' - 90'
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