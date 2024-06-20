В «Химках» прокомментировали трансферы Заболотного и Юсупова

Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов высказался по поводу переходов форварда Антона Заболотного и хавбека Артура Юсупова.

«Они топ-игроки, проведшие много лет на высоком уровне. И оба способны помочь нам в достижении целей. Не смущает ли их возраст? Нет», – пояснил Мамедов.