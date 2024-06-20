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    • В «Химках» прокомментировали трансферы Заболотного и Юсупова

    В «Химках» прокомментировали трансферы Заболотного и Юсупова

    Спортивный директор «Химок» Анар Мамедов высказался по поводу переходов форварда Антона Заболотного и хавбека Артура Юсупова.

    «Они топ-игроки, проведшие много лет на высоком уровне. И оба способны помочь нам в достижении целей. Не смущает ли их возраст? Нет», – пояснил Мамедов.

    • В завершившемся розыгрыше Первой лиги «Химки» Андрея Талалаева заработали 66 очков. Этот результат позволил подмосковному коллективу финишировать на 1-й строчке и заработать повышение в классе. Следующий сезон химчане проведут в РПЛ.
    • Многочисленные источники сообщают, что Талалаев не будет руководить командой в новом сезоне.
    • Вчера «Химки» объявили, что теперь их цвета будут защищать Антон Заболотный, игравший за ЦСКА, и Артур Юсупов, представлявший «Сочи» в предыдущем сезоне.

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    Источник: Legalbet

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