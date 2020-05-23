Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Serhiy Kyslenko - статистика

Завершил карьеру
#99 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингулец
19
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
1' - 79'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Ингулец
0 : 4
03.05.2025
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Ингулец
1 : 0
30.04.2025
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ингулец
0 : 1
25.04.2025
Александрия
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ингулец
0 : 0
20.04.2025
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Ингулец
1 : 2
14.04.2025
Карпаты
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Ингулец
0 : 1
04.04.2025
Оболонь
67' - 90'
89'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Ингулец
0 : 0
28.03.2025
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ингулец
1 : 0
16.03.2025
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ингулец
0 : 1
08.03.2025
Рух
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ингулец
2 : 0
02.03.2025
Кривбасс
1' - 72'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
0 : 1
22.02.2025
Полесье
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ингулец
0 : 2
15.12.2024
Колос
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 3
29.11.2024
Ингулец
72' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Шахтер
6 : 0
23.11.2024
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Левый берег
0 : 0
08.11.2024
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Динамо К
5 : 2
03.11.2024
Ингулец
1' - 71'
34'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
ЛНЗ
2 : 0
20.10.2024
Ингулец
69' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Карпаты
0 : 0
04.10.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
2 : 1
29.09.2024
Ингулец
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
2 : 2
22.09.2024
Ингулец
1' - 67'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
1 : 0
14.09.2024
Ингулец
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Рух
5 : 0
30.08.2024
Ингулец
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кривбасс
1 : 1
25.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Полесье
1 : 1
17.08.2024
Ингулец
Был в запасе
Главные новости
ВидеоФанаты подозревают, что настоящего Винисиуса убили или похитили и вместо него играет двойник
16:09
Видео«Спартак» продлил контракт с Барко
16:06
2
ФотоНазваны 10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании
15:53
Экс-игрок «Спартака» рассказал, как давал взятки в России
15:41
2
ВидеоКруговой – о Максименко: «Надеюсь, КДК обратит внимание на эпизод»
15:23
2
Фото«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора
15:16
Пирс Морган пообещал сегодня разобраться с Жезушем из-за ситуации с Роналду
14:43
2
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы клубов РПЛ на чемпионство
14:33
Нигерия сыграет с Россией экспериментальным составом
14:26
5
Ромуло назвал толстого игрока в «Спартаке», которого постоянно штрафовал Карпин
14:00
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+