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Вильям Ванкер
Статистика
Вильям Ванкер - статистика
Завершил карьеру
19 ноября 1988 (37)
#21 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Франция | Гаити
Статистика
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Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи 2015
Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
20
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3 : 0
22.02.2020
Тулуза
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
0 : 2
15.02.2020
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Амьен
0 : 0
01.02.2020
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лион
3 : 0
26.01.2020
Тулуза
1' - 90'
46'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
2 : 5
11.01.2020
Брест
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0 : 1
14.12.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
4 : 2
07.12.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 2
04.12.2019
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
2 : 1
01.12.2019
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
3 : 0
10.11.2019
Тулуза
1' - 90'
41'
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
2 : 3
02.11.2019
Лион
1' - 90'
84'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
27.10.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2 : 1
19.10.2019
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
1 : 3
05.10.2019
Бордо
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 2
28.09.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
0 : 2
25.09.2019
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ним
1 : 0
21.09.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
2 : 2
15.09.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
31.08.2019
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
4 : 0
25.08.2019
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 0
17.08.2019
Дижон
1' - 90'
29'
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 1
10.08.2019
Тулуза
1' - 72'
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