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Вильям Ванкер
Новости
Вильям Ванкер - новости
Завершил карьеру
19 ноября 1988 (37)
#21 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Франция | Гаити
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Ванкер: «Игроки «Монако» должны показать, что у них есть яйца»
2019.01.27 14:14
6
«Монако» арендовал экс-полузащитника «Динамо» Ванкера
2019.01.12 14:17
1
Экс-игрок «Динамо» Ванкер не перейдет в «Монако». Француз провалил медосмотр
2019.01.11 17:15
«Монако» арендовал у «Антальяспора» экс-игрока «Динамо» Ванкера
2019.01.09 16:35
Бывший хавбек «Динамо» Ванкер может перейти в «Бордо»
2018.01.25 11:31
Экс-хавбек «Динамо» Ванкер сменил «Рому» на «Антальяспор»
2017.09.04 23:14
Бывший полузащитник «Динамо» Ванкер станет игроком «Антальяспора»
2017.09.03 14:37
Фото
«Марсель» арендовал у «Ромы» Ванкера
2016.09.01 01:26
1
«Рома» ищет новую команду для Ванкера
2016.08.23 13:15
Ванкер: «Дебют и победа «Ромы» – идеальный вечер»
2015.09.27 08:01
1
Ванкер: «Как только услышал об интересе «Ромы», сразу принял предложение»
2015.09.05 16:55
1
Салах и Джеко – в заявке «Ромы» на Лигу чемпионов
2015.09.02 14:24
1
«Рома» представила Ванкера
2015.08.31 18:26
Ванкер стал игроком «Ромы»
2015.08.31 11:15
«Динамо» отказалось продавать Ванкера в «Наполи»
2015.08.31 07:04
1
Сегодня Ванкер пройдет медобследование в «Роме»
2015.08.29 11:52
2
Ванкер может перебраться в «Рому»
2015.08.28 21:30
1
«Динамо» занимается трудоустройством Ванкера
2015.08.20 13:19
2
Дешам: «Ванкер входит в число кандидатов в сборную Франции»
2015.07.26 23:15
6
Кобелев: «Ванкер вышел и встал. Будем делать выводы»
2015.07.25 21:44
13
Кокорин и Ванкер с «Аяксом» не сыграют
2015.07.02 01:51
22
Главные новости
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
23:47
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
23:35
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
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РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
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«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
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Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
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