Кобелев: «Ванкер вышел и встал. Будем делать выводы»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал субботний матч своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Мордовии» (2:2).
«Почему второй тайм «Динамо» провело слабее первого? Хороший вопрос. Наверное, успокоились, потому что до перерыва играли с большим преимуществом. А во втором тайме вышли расслабленными, как будто уже всех обыграли и дело в шляпе. Плюс, нельзя создавать столько моментов, но не забивать. Зато пятками разыгрываем перед воротами… А в концовке еще и подустали. Но повторюсь: нельзя быть настолько уверенными в собственном превосходстве! Сами не заметили того, как игра перевернулась. Что касается замен, то я выпустил Уильяма Ванкера. Он, такое ощущение, обижен на весь свет – вышел и начал стоять. Это недопустимо: раз вышел, значит, должен выкладываться. Будем делать выводы», – заявил наставник, чьи слова приводит «Чемпионат.ком».
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