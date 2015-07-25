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    Кобелев: «Ванкер вышел и встал. Будем делать выводы»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал субботний матч своей команды в рамках второго тура РФПЛ против «Мордовии» (2:2).
    «Почему второй тайм «Динамо» провело слабее первого? Хороший вопрос. Наверное, успокоились, потому что до перерыва играли с большим преимуществом. А во втором тайме вышли расслабленными, как будто уже всех обыграли и дело в шляпе. Плюс, нельзя создавать столько моментов, но не забивать. Зато пятками разыгрываем перед воротами… А в концовке еще и подустали. Но повторюсь: нельзя быть настолько уверенными в собственном превосходстве! Сами не заметили того, как игра перевернулась. Что касается замен, то я выпустил Уильяма Ванкера. Он, такое ощущение, обижен на весь свет – вышел и начал стоять. Это недопустимо: раз вышел, значит, должен выкладываться. Будем делать выводы», – заявил наставник, чьи слова приводит «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2015 21:44
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    Комментарии (14)
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    post-navigator
    1437850533
    У Д'намо сегодня было не "дело в шляпе", а "шляпа в деле" :)
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    cska-62
    1437851460
    Ну вот... Найден уже и первый \"враг народа\"... Им оказался Ванкер. Ну а Кобелев, конечно, белый и пушистый... Подсел на придуманную должность, чтобы свалить Черчесова, занял его место и думал, что на \"чужих дрожжах\" (прошлый сезон и предсезонка!) въедет в рай! Фигушки! Занимайте места согласно купленным билетам! И боритесь, мсье Кобелев, за выживание... Или прямой дорогой в ФНЛ...
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    Valar Morghulis
    1437852284
    Мордовия молодцы. Жаль, что не удалось победить
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    sir_Alex
    1437853106
    Может, у Ванкера не вовремя случился стояк?
    Ответить
    Ганнибал Лектор
    1437854779
    нулевой этот Ванкёр. Вот и все выводы
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    kkomov
    1437858387
    саботируют
    Ответить
    Miha
    1437858964
    Динамо избалованный деньгами клуб. Половина состава просто зачарованы своей зарплатой. Скоро Кобелев будет молодежью играть, а миллионеры будут на стадионе сидеть, матчи смотреть☝️
    Ответить
    nahan
    1437916346
    Кобелев со временем наладит командную игру.
    Ответить
    112910415
    1437932582
    построже с ним!
    Ответить
    ologreds
    1694997543
    numo436762
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