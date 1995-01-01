Экс-игрок «Динамо» Ванкер не перейдет в «Монако». Француз провалил медосмотр

«Монако» отказался от трансфера полузащитника «Антальяспора» Вильяма Ванкера.

В среду турецкий клуб объявил о переходе француза в стан монегасков на правах аренды до конца сезона.

Сегодня на официальном сайте «Монако» появилась информация, что футболист провалил медицинское обследование: у него обнаружили травму левой голени.