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    Экс-игрок «Динамо» Ванкер не перейдет в «Монако». Француз провалил медосмотр

    «Монако» отказался от трансфера полузащитника «Антальяспора» Вильяма Ванкера.

    В среду турецкий клуб объявил о переходе француза в стан монегасков на правах аренды до конца сезона.

    Сегодня на официальном сайте «Монако» появилась информация, что футболист провалил медицинское обследование: у него обнаружили травму левой голени.

    • С 2014-го по 2015 год 30-летний футболист выступал за московское «Динамо».
    • В текущем сезоне на счету Ванкера девять встреч за «Антальяспор». Его контракт рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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