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    Ванкер: «Игроки «Монако» должны показать, что у них есть яйца»

    Полузащитник «Монако» Вильям Ванкер поделился мнением об игре французского клуба.

    «Это ни в коем случае не вина тренера. Он дал нам все, чтобы выигрывать, был настоящим и помогал игрокам.

    Нужно винить только себя. Мы продолжаем работать. Искать виноватых бесполезно.

    Игроки «Монако» должны показать на поле, что у их есть яйца», – сказал Ванкер.

    • На данный момент «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.
    • Ранее клуб уволил с поста главного тренера Тьерри Анри и назначил на его место Леонарду Жардима.

    Источник: RMC Sport

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    27.01.2019 14:14
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2019, 19:09

      Как же так - не вина тренера а тренера убрали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 27 января 2019, 17:31

      Походу, именно оные и мешают плохим танцорам.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 16:04

      Игру покажите и мужской характер, а яйца в душе будете отмывать...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 27 января 2019, 15:21

      Нужно не яйца показывать на поле, а в футбол играть!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 27 января 2019, 14:53

      Игроки «Монако» должны показать на поле, что у их есть яйца
      ... вареные или всмятку? во втором дивизионе Франции будешь пылить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2019, 14:44

      походу монако обречен

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