Ванкер: «Игроки «Монако» должны показать, что у них есть яйца»

Как же так - не вина тренера а тренера убрали.
Полузащитник «Монако» Вильям Ванкер поделился мнением об игре французского клуба.
«Это ни в коем случае не вина тренера. Он дал нам все, чтобы выигрывать, был настоящим и помогал игрокам.
Нужно винить только себя. Мы продолжаем работать. Искать виноватых бесполезно.
Игроки «Монако» должны показать на поле, что у их есть яйца», – сказал Ванкер.
- На данный момент «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции.
- Ранее клуб уволил с поста главного тренера Тьерри Анри и назначил на его место Леонарду Жардима.