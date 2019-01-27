Ванкер: «Игроки «Монако» должны показать, что у них есть яйца»

Полузащитник «Монако» Вильям Ванкер поделился мнением об игре французского клуба.

«Это ни в коем случае не вина тренера. Он дал нам все, чтобы выигрывать, был настоящим и помогал игрокам.

Нужно винить только себя. Мы продолжаем работать. Искать виноватых бесполезно.

Игроки «Монако» должны показать на поле, что у их есть яйца», – сказал Ванкер.