Сегодня Ванкер пройдет медобследование в «Роме»

Полузащитник «Динамо» Уильям Ванкер подпишет с «Ромой» трехлетний контракт, утверждает L'Equipe. За этот трансфер римляне заплатят динамовцам почти три миллиона евро.

Сегодня 26-летний француз прибудет в Рим и пройдет медицинское обследование. Ожидается, что в ближайшие часы он подпишет контракт с итальянским клубом. В «Динамо» Ванкер перешел из «Стандарда» в 2014 году.

В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 42 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи, в чемпионате России-2015/16 принял участие в одном матче.