Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ванкер: «Как только услышал об интересе «Ромы», сразу принял предложение»

    Ванкер: «Как только услышал об интересе «Ромы», сразу принял предложение»

    Полузащитник «Ромы» Вильям Ванкер прокомментировал свой переход в римский клуб из московского «Динамо» в прошедшее трансферное окно.

    «Я очень горд носить футболку «Ромы». Невероятно оказаться здесь, поскольку я наблюдал за матчами Серии A, когда был ребенком, и «Рома» входит в число главных клубов Италии. Я говорил с агентом три недели назад, и, как только услышал об интересе «Ромы», сразу принял предложение.

    Считаю, что Серия A является одной из лучших лиг в мире, так что этот переход большой шаг вперед для моего развития в качестве игрока. Я всегда хотел играть в Лиге чемпионов и встречаться с такими командами, как «Барселона», — заявил Ванкер.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    techno
    1441472406
    А он на правах аренды перешел?
    Ответить
    ologreds
    1694997238
    numo441407
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+