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    • Дешам: «Ванкер входит в число кандидатов в сборную Франции»

    Дешам: «Ванкер входит в число кандидатов в сборную Франции»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признался ТАСС, что полузащитник московского «Динамо» Уильям Ванкер входит в число потенциальных футболистов «трехцветных».
    «Да, динамовец находится в сфере нашего внимания, он имеет возможность войти в сборную», – сказал Дешам.
    Напомним, что главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после субботнего матча второго тура РФПЛ подверг хавбека критике, который «вышел на замену и встал». Наставник москвичей пообещал, что будут сделаны соответствующие выводы.

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    Источник: ТАСС

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    26.07.2015 23:15
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    Комментарии (7)
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    sir_Alex
    1437942051
    Который стоИт на поле во время матча?
    Ответить
    Venezuela
    1437943197
    А Кобелев так не считает, он лучше знает, Зобнин навсегда.))
    Ответить
    Dongun
    1437945105
    Венкер -УГ
    Ответить
    Гуливер
    1437957998
    разве что наравне с Мандандой пойдет
    Ответить
    112910415
    1437967491
    Кобелеву виднее!
    Ответить
    nahan
    1437990966
    Его ставить нужно, игрок вполне добротный.
    Ответить
    ologreds
    1694997536
    numo436872
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