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    Ванкер: «Дебют и победа «Ромы» – идеальный вечер»

    Полузащитник «Ромы« Вильям Ванкер поделился впечатлениями от дебюта в составе римлян. Экс-хавбек московского «Динамо» в матче шестого тура Серии А против «Карпи» (5:1) появился на поле на 21-й минуте, заменив травмированного Сейду Кейта.

    «Мне было комфортно на поле. Тренер попросил меня сохранять спокойствие, когда давал установку, сказав, что я просто должен делать привычные мне вещи. В последние несколько недель я очень старательно работал над тактикой и физикой. Думаю, сегодня мне это помогло. Вечер получился успешным как для меня лично, так и для команды. Мы выиграли и показали качественный футбол. Дебют и победа — идеальный вечер!» – сказал Ванккер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.09.2015 08:01
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