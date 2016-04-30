Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крис Браун - статистика

Завершил карьеру
11 декабря 1984 (41), Дархэм
#9 | Нападающий
191 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкберн
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ротерхэм
0 : 1
30.04.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
19.04.2016
Блэкберн
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Блэкберн
0 : 2
16.04.2016
Хаддерсфилд Таун
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
09.04.2016
Блэкберн
16' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
05.04.2016
Блэкберн
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Блэкберн
1 : 2
02.04.2016
Престон
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Брентфорд
0 : 1
19.03.2016
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
15.03.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Блэкберн
1 : 2
12.03.2016
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Блэкберн
2 : 0
08.03.2016
Бирмингем Сити
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бернли
1 : 0
05.03.2016
Блэкберн
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Блэкберн
2 : 1
01.03.2016
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Блэкберн
3 : 2
27.02.2016
Милтон Кинс Донс
1' - 61'
50'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
1 : 0
24.02.2016
Блэкберн
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Блэкберн
3 : 0
16.02.2016
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Блэкберн
0 : 2
13.02.2016
Халл Сити
56' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Блэкберн
0 : 1
16.01.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
1 : 1
12.01.2016
Куинз Парк Рейнджерс
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Рединг
1 : 0
20.12.2015
Блэкберн
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
11.12.2015
Ротерхэм
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.12.2015
Блэкберн
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
2 : 2
28.11.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
08.08.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Главные новости
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
13
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
3
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+