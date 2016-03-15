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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Блэкберн
Ипсвич Таун - Блэкберн: обзор матча 15 марта 2016
Ипсвич Таун
15.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 0
Завершен
Блэкберн
67'
Д. Мерфи (П)
87'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Блэкберн
Замена
П. Дигби
️️️️
Л. Варни
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Л. Варни
87'
Желтая карточка
Д. Дуглас
77'
Замена
К. Фоли
️️️️
К. Скьюз
76'
75'
Замена
Т. Уотт
️️️️
С. Джексон
75'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
М. Гримес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Мерфи
67'
Замена
Л. Варни
️️️️
Б. Питман
64'
Желтая карточка
Л. Хиам
63'
45'
Замена
Д. Ленихэн
️️️️
К. Эванс
29'
Желтая карточка
К. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
11
Симеон Джексон
ЦФ
9
Крис Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
17
Кевин Брю
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
3
Кнудсен
4
Чамберс
15
Смит
6
Берра
19
Хиам
8
Скьюз
22
Дуглас
9
Мерфи
11
Питман
20
Сирс
3-2-3-2
23
Стил
4
Хэнли
25
Даффи
30
Эванс
3
Хэнли
3
Сперр
6
Гримес
21
Акпан
17
Беннетт
9
Браун
11
Джексон
8
Скьюз
44
Фоли
44
Фоли
8
Скьюз
Варни
37
Дигби
37
Дигби
Варни
11
Питман
42
Варни
42
Варни
11
Питман
30
Эванс
26
Ленихэн
26
Ленихэн
30
Эванс
6
Гримес
16
Гомес
16
Гомес
6
Гримес
11
Джексон
32
Уотт
32
Уотт
11
Джексон
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Блэкберн
1
Дин Геркен
ВР
17
Кевин Брю
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
1
Дин Геркен
ВР
17
Кевин Брю
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
10
Бен Маршалл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Ипсвич Таун - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
Портмен Роуд
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