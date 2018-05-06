Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эндрю Лонерган - статистика

Завершил карьеру
19 октября 1983 (42)
#22 | Вратарь
193 см
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Лидс
2 : 0
06.05.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Норвич Сити
2 : 1
28.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
2 : 1
21.04.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Астон Вилла
1 : 0
13.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Престон
3 : 1
10.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лидс
1 : 1
07.04.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Фулхэм
2 : 0
03.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
2 : 1
30.03.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
2 : 2
21.02.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лидс
2 : 2
18.02.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
10.02.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 4
03.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
0 : 0
30.01.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
3 : 4
20.01.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
13.01.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
30.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лидс
1 : 0
23.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
16.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
09.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лидс
1 : 1
01.12.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Барнсли
0 : 2
25.11.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
4 : 1
22.11.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
2 : 1
19.11.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
3 : 1
04.11.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 2
31.10.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
1 : 2
27.10.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бристоль Сити
0 : 3
21.10.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
0 : 1
14.10.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
01.10.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 1
26.09.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лидс
3 : 2
23.09.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 0
16.09.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 0
12.09.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
5 : 0
09.09.2017
Бертон Альбион
Был в запасе
Главные новости
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
22:43
13
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
22:30
2
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
22:15
3
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
5
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
10
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
16
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+