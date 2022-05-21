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Фабьен Лемуан
Статистика
Фабьен Лемуан - статистика
Завершил карьеру
16 марта 1987 (39)
#18 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
18
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
1 : 1
21.05.2022
Труа
1' - 68'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0 : 0
14.05.2022
Лорьян
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
0 : 3
08.05.2022
Марсель
1' - 61'
56'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
1 : 2
01.05.2022
Реймс
84' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5 : 0
24.04.2022
Лорьян
73' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
20.04.2022
Метц
76' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
2 : 1
17.04.2022
Лорьян
90' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
6 : 2
08.04.2022
Сент-Этьен
88' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
5 : 1
03.04.2022
Лорьян
89' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
4 : 2
23.01.2022
Лорьян
60' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
3 : 1
19.01.2022
Лорьян
74' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
4 : 0
31.10.2021
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
24.10.2021
Бордо
1' - 85'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
1 : 1
03.10.2021
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
1 : 1
25.09.2021
Лорьян
1' - 78'
62'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0 : 0
19.09.2021
Лорьян
1' - 87'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
2 : 1
10.09.2021
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2 : 2
29.08.2021
Лорьян
1' - 77'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
3 : 1
22.08.2021
Лорьян
1' - 62'
49'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 0
13.08.2021
Монако
1' - 85'
Франция. Лига 1, 1 тур
Сент-Этьен
1 : 1
08.08.2021
Лорьян
1' - 71'
45'
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