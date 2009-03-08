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    Винченцо Итальяно - статистика

    Полузащитник
    Имя Винченцо
    Фамилия Итальяно
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 декабря 1977 (45 лет)
    Рост 171
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 8 1 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Кьево (Верона)
    10.05.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 2:2 Интер (Милан)
    03.05.2009 Был в запасе Рома (Рим) 0:0 Кьево (Верона)
    25.04.2009 1' -56' Кьево (Верона) 0:2 Удинезе (Удине)
    19.04.2009 Был в запасе Сиена (Сиена) 0:2 Кьево (Верона)
    11.04.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Милан (Милан)
    05.04.2009 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:3 Кьево (Верона)
    22.03.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Палермо (Палермо)
    15.03.2009 Был в запасе Лацио (Рим) 0:3 Кьево (Верона)
    08.03.2009 69' -90' Кьево (Верона) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    90'
    22.02.2009 1' -82' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Кьево (Верона)
    68' 82'
    15.02.2009 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Катания (Катания)
    08.02.2009 76' -90' Торино (Турин) 1:1 Кьево (Верона)
    82'
    01.02.2009 1' -87' Кьево (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    28.01.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Лечче (Лечче)
    24.01.2009 77' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 0:1 Кьево (Верона)
    90'
    18.01.2009 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Наполи (Неаполь)
    21.12.2008 1' -70' Кьево (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    56'
    14.12.2008 1' -90' Интер (Милан) 4:2 Кьево (Верона)
    51'
    06.12.2008 84' -90' Кьево (Верона) 0:1 Рома (Рим)
    30.11.2008 84' -90' Удинезе (Удине) 0:1 Кьево (Верона)
    23.11.2008 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Сиена (Сиена)
    16.11.2008 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Кьево (Верона)
    19.10.2008 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    05.10.2008 1' -90' Кьево (Верона) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    28.09.2008 1' -90' Катания (Катания) 1:0 Кьево (Верона)
    24.09.2008 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Торино (Турин)
    21.09.2008 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Кьево (Верона)
    14.09.2008 1' -90' Лечче (Лечче) 2:0 Кьево (Верона)
    31.08.2008 1' -90' Кьево (Верона) 2:1 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
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