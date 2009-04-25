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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 25 апреля 2009
Кьево
25.04.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Удинезе
35'
Г. Д'Агостино
90'
Г. Д'Агостино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
Красная карточка
А. Ланджелла
Замена
К. Ободо
️️️️
Д. Паскуале
ГОЛ! 0:2!
Г. Д'Агостино
Замена
Д. Колуччи
️️️️
Д. Пинци
Замена
М. Домицци
️️️️
М. Исла
Замена
А. Ланджелла
️️️️
М. Марколини
Желтая карточка
М. Йепес
Замена
А. Лукович
️️️️
С. Пепе
Замена
Лусиано
️️️️
В. Итальяно
ГОЛ! 0:1!
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
С. Мореро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
77
Винченцо Итальяно
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Кьево
12
Габриэле Альдегани
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
10
Лусиано
ПП
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-3-1-2
18
Скуицци
17
Мантовани
19
Мореро
33
Йепес
21
Фрей
7
Марколини
3
Пинци
30
Ригони
77
Итальяно
81
Богдани
31
Пеллисьер
3-2-3-2
1
Ханданович
27
Фелипе
25
Сапата
3
Сала
22
Исла
26
Паскуале
3
Пепе
10
Д'Агостино
27
Асамоа
27
Квальярелла
4
Санчес
7
Марколини
23
Ланджелла
23
Ланджелла
7
Марколини
3
Пинци
18
Колуччи
18
Колуччи
3
Пинци
77
Итальяно
10
Лусиано
10
Лусиано
77
Итальяно
3
Пепе
3
Лукович
3
Лукович
3
Пепе
22
Исла
6
Домицци
6
Домицци
22
Исла
26
Паскуале
10
Ободо
10
Ободо
26
Паскуале
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
12
Габриэле Альдегани
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
12
Габриэле Альдегани
ВР
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Кьево - Удинезе
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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