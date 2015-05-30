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Джузеппе Бьява
Статистика
Джузеппе Бьява - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1977 (49), Сериате
#20 | Защитник
180 см | 73 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
18
2
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1 : 3
30.05.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1 : 1
24.05.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2 : 3
10.05.2015
Аталанта
1' - 61'
36'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
03.05.2015
Лацио
1' - 90'
49'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2 : 2
29.04.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
26.04.2015
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 1
12.04.2015
Сассуоло
1' - 81'
21'
81'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
1 : 2
04.04.2015
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1 : 1
22.03.2015
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
15.03.2015
Удинезе
1' - 72'
32'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 4
15.02.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3 : 2
08.02.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
2 : 1
01.02.2015
Кальяри
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1 : 0
25.01.2015
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0 : 1
18.01.2015
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 1
11.01.2015
Кьево
1' - 90'
84'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2 : 2
06.01.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3 : 3
21.12.2014
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3 : 0
13.12.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3 : 2
07.12.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 0
30.11.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1 : 2
22.11.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
0 : 0
08.11.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
0 : 0
02.11.2014
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
1 : 1
29.10.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
2 : 0
26.10.2014
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 0
05.10.2014
Аталанта
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 3
27.09.2014
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2 : 0
24.09.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2014
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 2
14.09.2014
Аталанта
1' - 68'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 0
31.08.2014
Верона
1' - 90'
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