Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Драман Траоре - статистика

Завершил карьеру
17 июня 1982 (44)
#15 | Нападающий
190 см | 80 кг
Мали
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург
25
8
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Шахтер
4 : 0
26.05.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Металлург
2 : 0
19.05.2013
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Ворскла
0 : 1
11.05.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Металлург
2 : 0
03.05.2013
Волынь
1' - 73'
28'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Кривбасс
1 : 1
28.04.2013
Металлург
1' - 90'
43'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
2 : 1
20.04.2013
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Арсенал
0 : 2
14.04.2013
Металлург
1' - 90'
37, 51'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
4 : 0
07.04.2013
Карпаты
1' - 90'
54'
86'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Металлург
2 : 0
30.03.2013
Металлург
1' - 66'
8'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Таврия
4 : 3
16.03.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Металлург
0 : 0
08.03.2013
Мариуполь
71' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Металлист
3 : 2
02.03.2013
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Металлург
0 : 0
01.12.2012
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Заря
1 : 2
24.11.2012
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Металлург
1 : 0
17.11.2012
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Металлург
0 : 4
11.11.2012
Шахтер
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Металлург
0 : 0
27.10.2012
Ворскла
1' - 90'
85'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Волынь
1 : 1
20.10.2012
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Металлург
6 : 2
05.10.2012
Кривбасс
1' - 90'
44, 62, 90'
44'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Говерла
2 : 1
30.09.2012
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Металлург
5 : 0
16.09.2012
Арсенал
46' - 90'
90'
76'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Карпаты
0 : 1
01.09.2012
Металлург
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлург
1 : 2
26.08.2012
Металлург
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Металлург
1 : 1
18.08.2012
Таврия
76' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Мариуполь
0 : 1
12.08.2012
Металлург
61' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Металлург
2 : 2
05.08.2012
Металлист
70' - 90'
90'
Главные новости
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
1
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
1
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
7
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
7
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Определен лучший вратарь РПЛ по проценту отраженных ударов
09:09
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+