Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлург
Кривбасс - Металлург: обзор матча 28 апреля 2013
Кривбасс
28.04.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Металлург
90+4'
А. Антонов (П)
43'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлург
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Антонов
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
К. Мкртчян
90'
+2
Замена
Д. Голайдо
️️️️
А. Мораес
Замена
А. Иващенко
️️️️
У. Лобжанидзе
80'
78'
Замена
В. Полевой
️️️️
В. Димитров
Желтая карточка
П. Пашаев
77'
74'
Желтая карточка
В. Чечер
Замена
М. Бабатунде
️️️️
М. Бартулович
74'
67'
Желтая карточка
А. Воловик
Желтая карточка
У. Лобжанидзе
67'
Желтая карточка
А. Гитченко
63'
Замена
Б. Шершун
️️️️
В. Лисицкий
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
Д. Траоре
36'
Желтая карточка
Г. Нельсон
Желтая карточка
В. Лисицкий
34'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
20'
Желтая карточка
М. Бартулович
17'
Желтая карточка
Д. Дедечко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
90
Данило
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
13
Константинос Макридис
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
77
Александр Иващенко
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
3-2-2-3
12
Боровик
22
Лисицкий
20
Пашаев
4
Гитченко
3
Лобжанидзе
11
Мирошниченко
69
Дедечко
5
Федорчук
22
Самодин
21
Бартулович
69
Антонов
2-4-2-2
79
Панькив
4
Воловик
44
Чечер
90
Данило
19
Мкртчян
6
Морозюк
8
Нельсон
18
Димитров
13
Макридис
18
Мораес
15
Траоре
22
Лисицкий
23
Шершун
23
Шершун
22
Лисицкий
21
Бартулович
79
Бабатунде
79
Бабатунде
21
Бартулович
3
Лобжанидзе
77
Иващенко
77
Иващенко
3
Лобжанидзе
18
Димитров
14
Полевой
14
Полевой
18
Димитров
18
Мораес
84
Голайдо
84
Голайдо
18
Мораес
Остались в запасе
Кривбасс
Металлург
55
Артем Штанько
ВР
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
28
Дарьян Матич
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Олег Таран
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Кривбасс - Металлург
7
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Кривбасс
Металлург
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Эпицентр» – «Кривбасс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Эпицентра» и «Кривбасса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Кривбасс» – «ЛНЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+