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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Металлург
Мариуполь - Металлург: обзор матча 12 августа 2012
Мариуполь
12.08.2012, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Металлург
53'
А. Воловик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Металлург
Желтая карточка
В. Виценец
87'
86'
Замена
Соарес
️️️️
Г. Нельсон
84'
Желтая карточка
К. Макридис
82'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Замена
А. Мандзюк
️️️️
В. Федотов
80'
Желтая карточка
А. Путивцев
67'
67'
Замена
К. Макридис
️️️️
В. Димитров
61'
Замена
Д. Траоре
️️️️
А. Мораес
Желтая карточка
Д. Гречишкин
59'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
К. Кравченко
59'
58'
Пенальти не реализован!
А. Мораес
53'
ГОЛ! 0:1!
А. Воловик
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
А. Пуканыч
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
25
Виталий Виценец
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
4
Василий Прийма
ЛВ
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
8
Геворг Казарян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
17
Соарес
ЛВ
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
4-5-1
12
Худжамов
5
Путивцев
32
Ищенко
91
Бутко
33
Чижов
99
Таргамадзе
30
Окриашвили
25
Виценец
27
Пуканыч
24
Кравченко
19
Федотов
3-3-2-2
13
Бандура
6
Морозюк
22
Барановский
4
Воловик
90
Данило
8
Нельсон
84
Голайдо
18
Димитров
4
Прийма
8
Казарян
18
Мораес
27
Пуканыч
24
Гречишкин
24
Гречишкин
27
Пуканыч
24
Кравченко
9
Кожанов
9
Кожанов
24
Кравченко
19
Федотов
16
Мандзюк
16
Мандзюк
19
Федотов
18
Димитров
13
Макридис
13
Макридис
18
Димитров
8
Нельсон
17
Соарес
17
Соарес
8
Нельсон
18
Мораес
15
Траоре
15
Траоре
18
Мораес
Остались в запасе
Мариуполь
Металлург
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
1
Александр Мусиенко
ВР
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Остались в запасе
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Мусиенко
ВР
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Мариуполь - Металлург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
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