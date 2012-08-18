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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Таврия
Металлург - Таврия: обзор матча 18 августа 2012
Металлург
18.08.2012, суббота, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Таврия
9'
А. Мораес (П)
89'
С. Назаренко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Таврия
90'
+5
Желтая карточка
С. Назаренко
89'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Назаренко
Желтая карточка
А. Воловик
88'
Желтая карточка
А. Бандура
87'
82'
Замена
М. Фещук
️️️️
А. Шиндер
Замена
Д. Траоре
️️️️
А. Мораес
76'
60'
Замена
А. Романчук
️️️️
М. Калиниченко
Замена
К. Макридис
️️️️
В. Димитров
60'
Замена
Г. Казарян
️️️️
Соарес
46'
29'
Желтая карточка
М. Любичич
Желтая карточка
Д. Голайдо
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Мораес
9'
8'
Замена
Д. Кахриман
️️️️
Ю. Габовда
6'
Красная карточка
С. Погорелый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
4
Василий Прийма
ЛВ
8
Грегори Нельсон
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
90
Данило
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
17
Соарес
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
40
Юрий Путраш
ЛЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
15
Селио
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
27
Гомес
ОП
29
Марин Любичич
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
10
Максим Фещук
ЦФ
3-3-2-2
13
Бандура
4
Воловик
22
Барановский
6
Морозюк
8
Нельсон
84
Голайдо
90
Данило
4
Прийма
18
Димитров
17
Соарес
18
Мораес
4-1-3-2
23
Погорелый
20
Буссаиди
5
Езерский
15
Селио
40
Путраш
27
Гомес
29
Любичич
9
Назаренко
25
Калиниченко
7
Шиндер
19
Габовда
17
Соарес
8
Казарян
8
Казарян
17
Соарес
18
Димитров
13
Макридис
13
Макридис
18
Димитров
18
Мораес
15
Траоре
15
Траоре
18
Мораес
19
Габовда
13
Кахриман
13
Кахриман
19
Габовда
25
Калиниченко
84
Романчук
84
Романчук
25
Калиниченко
7
Шиндер
10
Фещук
10
Фещук
7
Шиндер
Остались в запасе
Металлург
Таврия
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
1
Александр Мусиенко
ВР
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
1
Александр Мусиенко
ВР
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
8
Айоделе Аделейе
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
13
Густав Свенссон
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлург - Таврия
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
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2022.03.02 15:22
13
Головин претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
2018.03.16 07:15
16
Защитник сборной Венесуэлы может перейти в «Анжи» или «Ахмат»
2017.11.22 17:14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
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