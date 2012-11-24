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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Металлург
Заря - Металлург: обзор матча 24 ноября 2012
Заря
24.11.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Металлург
12'
П. Худзик
78'
Г. Нельсон
90+1'
Н. Игнатьевич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Металлург
90'
+4
Замена
А. Барановский
️️️️
В. Димитров
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Игнатьевич
90'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
Г. Нельсон
Замена
Я. Олейник
️️️️
Данило
90'
Желтая карточка
П. Худзик
82'
Желтая карточка
Т. Шунич
80'
Замена
М. Белый
️️️️
И. Чайковский
80'
78'
ГОЛ! 1:1!
Г. Нельсон
70'
Желтая карточка
А. Воловик
65'
Замена
Г. Казарян
️️️️
Д. Лазич
Желтая карточка
Ж. Любенович
62'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
62'
38'
Желтая карточка
Данило
25'
Желтая карточка
К. Мкртчян
ГОЛ! 1:0!
П. Худзик
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
7
Павел Худзик
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
90
Данило
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
36
Никита Полюлях
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
3-1-4-2
30
Козаченко
12
Игнатьевич
13
Коротецкий
44
Шунич
4
Чайковский
7
Худзик
6
Каменюка
22
Любенович
35
Грицай
99
Данило
11
Идахор
1-5-3-1
13
Бандура
4
Воловик
6
Морозюк
8
Нельсон
90
Данило
10
Лазич
19
Мкртчян
13
Макридис
18
Димитров
84
Голайдо
15
Траоре
99
Данило
33
Олейник
33
Олейник
99
Данило
4
Чайковский
29
Белый
29
Белый
4
Чайковский
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
8
Нельсон
9
Монакелло
9
Монакелло
8
Нельсон
18
Димитров
22
Барановский
22
Барановский
18
Димитров
10
Лазич
8
Казарян
8
Казарян
10
Лазич
Остались в запасе
Заря
Металлург
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
36
Никита Полюлях
ЦП
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Заря - Металлург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Грисьо
(Львов)
Стадион:
Авангард
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