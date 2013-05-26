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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 26 мая 2013
Шахтер
26.05.2013, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Металлург
23'
Д. Коста
49'
Г. Мхитарян
71'
Тайсон
82'
Эдуардо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
ГОЛ! 4:0!
Эдуардо
Пас отдал
Г. Мхитарян
82'
Замена
А. Гай
️️️️
Т. Степаненко
75'
74'
Замена
Д. Голайдо
️️️️
К. Мкртчян
72'
Желтая карточка
К. Мкртчян
ГОЛ! 3:0!
Тайсон
Пас отдал
Д. Коста
71'
68'
Желтая карточка
А. Мораес
67'
Замена
В. Тимофеенко
️️️️
Н. Морозюк
Замена
В. Кобин
️️️️
Р. Рац
64'
Желтая карточка
Эдуардо
60'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Тейшейра
49'
Замена
Эдуардо
️️️️
Майкон
46'
46'
Замена
Леонардо
️️️️
Д. Лазич
Желтая карточка
Тайсон
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
(К)
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Тайсон
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПВ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
(К)
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
13
Константинос Макридис
ОП
19
Карлен Мкртчян
ОП
90
Данило
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
42
Леонардо
ОП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
4-1-2-2-1
30
Пятов
15
Рац
44
Ракицкий
27
Кривцов
33
Срна
27
Степаненко
22
Мхитарян
11
Тайсон
11
Коста
11
Тейшейра
5
Майкон
4-2-2-2
79
Панькив
6
Морозюк
44
Чечер
4
Воловик
14
Полевой
13
Макридис
19
Мкртчян
90
Данило
10
Лазич
18
Мораес
15
Траоре
15
Рац
14
Кобин
14
Кобин
15
Рац
27
Степаненко
19
Гай
19
Гай
27
Степаненко
5
Майкон
9
Эдуардо
9
Эдуардо
5
Майкон
6
Морозюк
90
Тимофеенко
90
Тимофеенко
6
Морозюк
10
Лазич
42
Леонардо
42
Леонардо
10
Лазич
19
Мкртчян
84
Голайдо
84
Голайдо
19
Мкртчян
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Шахтер - Металлург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Донбасс-Арена
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