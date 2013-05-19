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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Черноморец
Металлург - Черноморец: обзор матча 19 мая 2013
Металлург
19.05.2013, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
34'
В. Полевой
72'
В. Димитров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Черноморец
Желтая карточка
Леонардо
90'
+3
Замена
А. Барановский
️️️️
Д. Лазич
81'
ГОЛ! 2:0!
В. Димитров
72'
69'
Замена
В. Балашов
️️️️
Э. Бакай
63'
Желтая карточка
С. Риера
Желтая карточка
В. Димитров
62'
Замена
Леонардо
️️️️
А. Мораес
61'
54'
Желтая карточка
П. Ковальчук
46'
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
Л. Матос
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Г. Нельсон
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Полевой
34'
33'
Желтая карточка
А. Диденко
31'
Желтая карточка
Э. Бакай
6'
Замена
А. Диденко
️️️️
С. Политыло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
19
Элис Бакай
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
42
Леонардо
ОП
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
9
Франк Джа Джедже
АП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-3-2-2
79
Панькив
14
Полевой
44
Чечер
4
Воловик
6
Морозюк
10
Лазич
8
Нельсон
18
Димитров
13
Макридис
18
Мораес
15
Траоре
3-2-2-2-1
22
Безотосный
14
Фонтанелло
32
Вангели
3
Лео Матос
2
Ковальчук
70
Минейро
8
Ковальчук
89
Политыло
19
Бакай
99
Риера
31
Бурдужан
10
Лазич
22
Барановский
22
Барановский
10
Лазич
18
Мораес
42
Леонардо
42
Леонардо
18
Мораес
8
Нельсон
84
Голайдо
84
Голайдо
8
Нельсон
3
Лео Матос
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
3
Лео Матос
19
Бакай
27
Балашов
27
Балашов
19
Бакай
89
Политыло
9
Диденко
9
Диденко
89
Политыло
Остались в запасе
Металлург
Черноморец
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
44
Евгений Паст
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
10
Дмитрий Воробьев
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Металлург - Черноморец
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Металлург
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