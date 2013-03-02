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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Металлург
Металлист - Металлург: обзор матча 02 марта 2013
Металлист
02.03.2013, суббота, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Металлург
45+2'
Марлос
61'
Н. Морозюк (АГ)
68'
М. Девич
79'
А. Мораес
90'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Металлург
90'
ГОЛ! 3:2!
А. Мораес
Замена
С. Бланко
️️️️
Марлос
86'
85'
Желтая карточка
К. Макридис
79'
ГОЛ! 3:1!
А. Мораес
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Соса
77'
75'
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Л. Эбесилио
Замена
О. Красноперов
️️️️
М. Девич
71'
ГОЛ! 3:0!
М. Девич
68'
Желтая карточка
М. Девич
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Морозюк
61'
59'
Замена
Леонардо
️️️️
Г. Нельсон
59'
Замена
А. Мораес
️️️️
В. Димитров
ГОЛ! 1:0!
Марлос
45'
+2
41'
Желтая карточка
Н. Морозюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
70
Жажа
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
90
Данило
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
13
Константинос Макридис
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
42
Леонардо
ОП
84
Денис Голайдо
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
4-2-2-2
29
Горяинов
13
Фининьо
4
Березовчук
18
Гуйе
3
Вильягра
7
Соса
8
Эдмар
10
Хавьер
10
Марлос
32
Девич
70
Жажа
3-4-2-1
79
Панькив
14
Полевой
4
Воловик
44
Чечер
90
Данило
6
Эбесилио
6
Морозюк
8
Нельсон
18
Димитров
13
Макридис
15
Траоре
10
Марлос
29
Бланко
29
Бланко
10
Марлос
32
Девич
32
Красноперов
32
Красноперов
32
Девич
7
Соса
11
Виллиан
11
Виллиан
7
Соса
8
Нельсон
42
Леонардо
42
Леонардо
8
Нельсон
6
Эбесилио
84
Голайдо
84
Голайдо
6
Эбесилио
18
Димитров
18
Мораес
18
Мораес
18
Димитров
Остались в запасе
Металлист
Металлург
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Металлист - Металлург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
ОСК Металлист
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