Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 01 декабря 2012
Металлург
01.12.2012, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Днепр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
89'
Желтая карточка
Р. Зозуля
Желтая карточка
К. Макридис
89'
79'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
О. Мазух
Желтая карточка
Н. Морозюк
76'
Замена
Г. Монакелло
️️️️
В. Димитров
70'
Замена
В. Квашук
️️️️
Г. Нельсон
67'
63'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Канкава
63'
Замена
А. Алиев
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
А. Воловик
41'
40'
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
Г. Казарян
️️️️
А. Едигарян
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
90
Данило
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
36
Никита Полюлях
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
77
Виталий Квашук
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
1-5-3-1
13
Бандура
4
Воловик
90
Данило
6
Морозюк
19
Мкртчян
84
Голайдо
17
Едигарян
8
Нельсон
18
Димитров
13
Макридис
15
Траоре
4-2-2-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
23
Стринич
14
Чеберячко
3
Мазух
29
Ротань
23
Канкава
20
Жулиано
22
Коноплянка
11
Селезнев
99
Матеус
18
Димитров
9
Монакелло
9
Монакелло
18
Димитров
8
Нельсон
77
Квашук
77
Квашук
8
Нельсон
17
Едигарян
8
Казарян
8
Казарян
17
Едигарян
11
Селезнев
88
Алиев
88
Алиев
11
Селезнев
3
Мазух
10
Зозуля
10
Зозуля
3
Мазух
23
Канкава
9
Калинич
9
Калинич
23
Канкава
Остались в запасе
Металлург
Днепр
36
Никита Полюлях
ЦП
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
36
Никита Полюлях
ЦП
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Металлург - Днепр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург
Днепр
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+