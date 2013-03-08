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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 08 марта 2013
Металлург
08.03.2013, пятница, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Мариуполь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
89'
Замена
С. Яворский
️️️️
Р. Емельянов
84'
Замена
С. Шевчук
️️️️
Д. Таргамадзе
Пенальти не реализован!
А. Мораес
77'
Замена
Д. Траоре
️️️️
В. Димитров
71'
Желтая карточка
Данило
70'
Желтая карточка
В. Чечер
65'
Замена
Леонардо
️️️️
Г. Нельсон
55'
46'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
К. Кравченко
Замена
Д. Голайдо
️️️️
Л. Эбесилио
46'
Желтая карточка
А. Воловик
31'
29'
Желтая карточка
Р. Емельянов
6'
Желтая карточка
И. Ордец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
90
Данило
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
42
Леонардо
ОП
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
3-5-1-1
13
Бандура
4
Воловик
44
Чечер
14
Полевой
8
Нельсон
90
Данило
19
Мкртчян
6
Морозюк
6
Эбесилио
18
Димитров
18
Мораес
3-3-3-1
12
Худжамов
18
Ордец
2
Полянский
91
Бутко
32
Ищенко
92
Емельянов
5
Путивцев
24
Кравченко
19
Федотов
99
Таргамадзе
19
Фомин
8
Нельсон
42
Леонардо
42
Леонардо
8
Нельсон
6
Эбесилио
84
Голайдо
84
Голайдо
6
Эбесилио
18
Димитров
15
Траоре
15
Траоре
18
Димитров
92
Емельянов
13
Яворский
13
Яворский
92
Емельянов
99
Таргамадзе
70
Шевчук
70
Шевчук
99
Таргамадзе
24
Кравченко
16
Мандзюк
16
Мандзюк
24
Кравченко
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
4
Василий Прийма
ЦЗ
10
Джордже Лазич
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлург - Мариуполь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Металлург
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2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
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