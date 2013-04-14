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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Металлург
Арсенал - Металлург: обзор матча 14 апреля 2013
Арсенал
14.04.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Металлург
37'
Д. Траоре
51'
Д. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Металлург
79'
Желтая карточка
К. Макридис
77'
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
Г. Нельсон
Замена
В. Шарпар
️️️️
А. Богданов
75'
68'
Замена
Д. Голайдо
️️️️
В. Полевой
56'
Замена
Леонардо
️️️️
В. Димитров
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Траоре
Пас отдал
В. Димитров
Замена
В. Гоменюк
️️️️
Я. Мартынюк
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Траоре
Пас отдал
В. Димитров
Замена
А. Куанса
️️️️
А. Хомин
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
4
Андрей Хомин
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Грегори Нельсон
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
90
Данило
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
13
Константинос Макридис
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Арсенал
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Абейку Куанса
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
17
Соарес
ЛВ
42
Леонардо
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
4-2-3-1
1
Рева
84
Романчук
44
Сантос
26
Обрадович
8
Сидоренко
9
Мартынюк
19
Ткачук
4
Хомин
90
Богданов
7
Герасимюк
40
Адийя
3-3-2-2
79
Панькив
14
Полевой
44
Чечер
4
Воловик
8
Нельсон
6
Морозюк
90
Данило
18
Димитров
13
Макридис
18
Мораес
15
Траоре
4
Хомин
18
Куанса
18
Куанса
4
Хомин
90
Богданов
11
Шарпар
11
Шарпар
90
Богданов
9
Мартынюк
8
Гоменюк
8
Гоменюк
9
Мартынюк
18
Димитров
42
Леонардо
42
Леонардо
18
Димитров
8
Нельсон
6
Эбесилио
6
Эбесилио
8
Нельсон
14
Полевой
84
Голайдо
84
Голайдо
14
Полевой
Остались в запасе
Арсенал
Металлург
9
Александр Филиппов
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Пеле
ЦП
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
9
Александр Филиппов
ЦФ
29
Богдан Сарнавский
ВР
10
Юрий Бушман
ЦП
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Соарес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Арсенал - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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