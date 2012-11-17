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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Динамо К
Металлург - Динамо К: обзор матча 17 ноября 2012
Металлург
17.11.2012, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
71'
В. Димитров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Динамо К
Замена
А. Барановский
️️️️
В. Димитров
88'
80'
Желтая карточка
Бетао
80'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
О. Вукоевич
76'
Замена
Дуду
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 1:0!
В. Димитров
71'
68'
Замена
Д. Хлебас
️️️️
М. Рубен
Замена
Г. Казарян
️️️️
Г. Нельсон
66'
44'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
19
Карлен Мкртчян
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
90
Данило
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Марко Рубен
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
36
Никита Полюлях
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
92
Дуду
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
1-5-3-1
13
Бандура
4
Воловик
6
Морозюк
8
Нельсон
10
Лазич
90
Данило
84
Голайдо
19
Мкртчян
18
Димитров
13
Макридис
15
Траоре
4-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
34
Хачериди
3
Бетао
0
Тайво
20
Гусев
5
Вукоевич
44
Велозу
25
Аруна
7
Ярмоленко
15
Рубен
18
Димитров
22
Барановский
22
Барановский
18
Димитров
8
Нельсон
8
Казарян
8
Казарян
8
Нельсон
5
Вукоевич
19
Гармаш
19
Гармаш
5
Вукоевич
20
Гусев
92
Дуду
92
Дуду
20
Гусев
15
Рубен
77
Хлебас
77
Хлебас
15
Рубен
Остались в запасе
Металлург
Динамо К
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
36
Никита Полюлях
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
35
Максим Коваль
ВР
90
Андрей Богданов
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
36
Никита Полюлях
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
17
Артак Едигарян
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
90
Андрей Богданов
ЦП
0
Артем Милевский
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Металлург - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
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