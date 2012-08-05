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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Металлист
Металлург - Металлист: обзор матча 05 августа 2012
Металлург
05.08.2012, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Металлист
71'
А. Барановский
90+1'
Д. Траоре
7'
К. Хавьер
35'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Металлист
ГОЛ! 2:2!
Д. Траоре
90'
+1
Желтая карточка
Данило
87'
86'
Замена
Марлос
️️️️
Тайсон
81'
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Мануэль Торрес
Желтая карточка
А. Едигарян
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Барановский
71'
Замена
Д. Траоре
️️️️
В. Прийма
70'
66'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
А. Барановский
58'
47'
Желтая карточка
Х. Мануэль Торрес
Замена
П. Грищенко
️️️️
Н. Морозюк
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Хавьер
Замена
А. Барановский
️️️️
В. Чечер
31'
30'
Желтая карточка
С. Пшеничных
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Хавьер
Пас отдал
Х. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Николай Морозюк
ПЗ
4
Василий Прийма
ЛВ
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
8
Геворг Казарян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марко Торсильери
ЦЗ
16
Денис Барвинко
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
8
Эдмар
ЦП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
43
Павел Грищенко
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
11
Виллиан
ЦФ
3-3-2-2
13
Бандура
4
Воловик
44
Чечер
6
Морозюк
90
Данило
8
Нельсон
17
Едигарян
4
Прийма
13
Макридис
8
Казарян
18
Мораес
4-3-1-2
29
Горяинов
3
Вильягра
16
Барвинко
6
Торсильери
19
Пшеничных
8
Эдмар
19
Торрес
7
Соса
10
Хавьер
11
Тайсон
9
Кристальдо
6
Морозюк
43
Грищенко
43
Грищенко
6
Морозюк
44
Чечер
22
Барановский
22
Барановский
44
Чечер
4
Прийма
15
Траоре
15
Траоре
4
Прийма
9
Кристальдо
29
Бланко
29
Бланко
9
Кристальдо
11
Тайсон
10
Марлос
10
Марлос
11
Тайсон
19
Торрес
11
Виллиан
11
Виллиан
19
Торрес
Остались в запасе
Металлург
Металлист
1
Александр Мусиенко
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Мусиенко
ВР
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Статистика матча Металлург - Металлист
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
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Металлург
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