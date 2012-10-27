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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Ворскла
Металлург - Ворскла: обзор матча 27 октября 2012
Металлург
27.10.2012, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Ворскла
Замена
А. Едигарян
️️️️
Г. Нельсон
90'
+3
89'
Желтая карточка
Д. Еременко
Замена
В. Иванко
️️️️
А. Мораес
89'
Желтая карточка
Д. Траоре
85'
Замена
Е. Трояновский
️️️️
Г. Казарян
80'
79'
Замена
Д. Еременко
️️️️
А. Скляр
63'
Желтая карточка
А. Скляр
62'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
И. Кривошеенко
60'
Желтая карточка
Е. Селин
53'
Желтая карточка
Р. Безус
41'
Желтая карточка
А. Матвеев
36'
Замена
А. Громов
️️️️
Е. Будник
Желтая карточка
Д. Голайдо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
84
Денис Голайдо
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
90
Данило
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
8
Геворг Казарян
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
35
Евгений Трояновский
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Дмитрий Еременко
АП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
2-5-1-2
13
Бандура
22
Барановский
4
Воловик
10
Лазич
90
Данило
8
Нельсон
8
Казарян
19
Мкртчян
84
Голайдо
15
Траоре
18
Мораес
3-2-3-1
1
Долганский
4
Даллку
17
Чеснаков
23
Сапай
5
Матвеев
33
Селин
32
Красноперов
6
Скляр
90
Безус
11
Кривошеенко
8
Казарян
35
Трояновский
35
Трояновский
8
Казарян
8
Нельсон
17
Едигарян
17
Едигарян
8
Нельсон
18
Мораес
19
Иванко
19
Иванко
18
Мораес
6
Скляр
6
Еременко
6
Еременко
6
Скляр
11
Кривошеенко
10
Маркоски
10
Маркоски
11
Кривошеенко
11
Будник
28
Громов
28
Громов
11
Будник
Остались в запасе
Металлург
Ворскла
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
51
Алексей Казаков
ВР
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Металлург - Ворскла
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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