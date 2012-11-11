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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Шахтер
Металлург - Шахтер: обзор матча 11 ноября 2012
Металлург
11.11.2012, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 4
Завершен
Шахтер
10'
Эдуардо
23'
Г. Мхитарян
37'
Г. Мхитарян
90+1'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Шахтер
90'
+4
Желтая карточка
Виллиан
Желтая карточка
К. Макридис
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Тейшейра
Замена
В. Иванко
️️️️
Д. Голайдо
79'
60'
Замена
Д. Чигринский
️️️️
А. Кучер
Замена
А. Едигарян
️️️️
Г. Казарян
55'
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Фернандиньо
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Илсиньо
Замена
Д. Лазич
️️️️
В. Димитров
46'
37'
ГОЛ! 0:3!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Я. Ракицкий
23'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Д. Срна
10'
ГОЛ! 0:1!
Эдуардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
90
Данило
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
1
Александр Мусиенко
ВР
29
Денис Белоус
ЦЗ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
1-5-3-1
13
Бандура
22
Барановский
6
Морозюк
84
Голайдо
8
Нельсон
90
Данило
19
Мкртчян
8
Казарян
18
Димитров
13
Макридис
15
Траоре
4-1-2-2-1
1
Каниболоцкий
33
Срна
50
Кучер
44
Ракицкий
15
Рац
27
Степаненко
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
10
Виллиан
9
Эдуардо
8
Казарян
17
Едигарян
17
Едигарян
8
Казарян
18
Димитров
10
Лазич
10
Лазич
18
Димитров
84
Голайдо
19
Иванко
19
Иванко
84
Голайдо
50
Кучер
19
Чигринский
19
Чигринский
50
Кучер
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Илсиньо
5
Фернандиньо
11
Коста
11
Коста
5
Фернандиньо
Остались в запасе
Металлург
Шахтер
29
Денис Белоус
ЦЗ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
1
Александр Мусиенко
ВР
Главный тренер
Юрий Максимов
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
32
Марко Девич
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
29
Денис Белоус
ЦЗ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
1
Александр Мусиенко
ВР
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
32
Марко Девич
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлург - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
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