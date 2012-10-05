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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Кривбасс
Металлург - Кривбасс: обзор матча 05 октября 2012
Металлург
05.10.2012, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
6 : 2
Завершен
Кривбасс
37'
Д. Голайдо
40'
А. Воловик (П)
44'
Д. Траоре
55'
Данило
62'
Д. Траоре
90+1'
Д. Траоре
52'
А. Антонов (П)
54'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Кривбасс
ГОЛ! 6:2!
Д. Траоре
Пас отдал
Г. Монакелло
90'
+1
Замена
Г. Монакелло
️️️️
В. Димитров
81'
Замена
А. Едигарян
️️️️
Н. Морозюк
81'
75'
Желтая карточка
Д. Дедечко
73'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Р. Валеев
Замена
Г. Нельсон
️️️️
Г. Казарян
72'
ГОЛ! 5:2!
Д. Траоре
Пас отдал
В. Димитров
62'
57'
Замена
В. Приёмов
️️️️
И. Йеслинек
ГОЛ! 4:2!
Данило
55'
54'
ГОЛ! 3:2!
С. Самодин
Пас отдал
А. Антонов
52'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Антонов
46'
Замена
У. Лобжанидзе
️️️️
П. Пашаев
Желтая карточка
Д. Траоре
44'
ГОЛ! 3:0!
Д. Траоре
Пас отдал
Данило
44'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Воловик
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Голайдо
37'
28'
Желтая карточка
А. Антонов
Желтая карточка
А. Воловик
28'
5'
Желтая карточка
В. Сердюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
8
Геворг Казарян
ЦП
90
Данило
ЦП
19
Карлен Мкртчян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
84
Денис Голайдо
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
15
Драман Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
9
Иржи Йеслинек
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
35
Евгений Трояновский
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
Кривбасс
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
79
Михел Бабатунде
ЦП
28
Дарьян Матич
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
2-5-2-1
13
Бандура
22
Барановский
4
Воловик
19
Мкртчян
10
Лазич
84
Голайдо
6
Морозюк
90
Данило
8
Казарян
18
Димитров
15
Траоре
4-2-4
55
Штанько
90
Петров
22
Лисицкий
20
Пашаев
4
Сердюк
88
Валеев
69
Дедечко
9
Йеслинек
22
Самодин
11
Лепа
69
Антонов
18
Димитров
9
Монакелло
9
Монакелло
18
Димитров
8
Казарян
8
Нельсон
8
Нельсон
8
Казарян
6
Морозюк
17
Едигарян
17
Едигарян
6
Морозюк
20
Пашаев
3
Лобжанидзе
3
Лобжанидзе
20
Пашаев
88
Валеев
79
Бабатунде
79
Бабатунде
88
Валеев
9
Йеслинек
80
Приёмов
80
Приёмов
9
Йеслинек
Остались в запасе
Металлург
Кривбасс
35
Евгений Трояновский
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
35
Евгений Трояновский
ЦП
90
Виталий Тимофеенко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
1
Виталий Рева
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Кривбасс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
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