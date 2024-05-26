Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мурат Акча - статистика

Завершил карьеру
13 июля 1990 (36)
#13 | Защитник
182 см | 83 кг
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пендикспор
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Пендикспор
0 : 1
26.05.2024
Газиантеп
1' - 68'
31'
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Пендикспор
2 : 1
12.05.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
1 : 2
06.05.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Пендикспор
1 : 2
28.04.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 1
21.04.2024
Пендикспор
1' - 90'
44'
Турция. Суперлига, 32 тур
Пендикспор
2 : 3
14.04.2024
Истанбул Башакшехир
63' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Самсунспор
0 : 0
04.04.2024
Пендикспор
72' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Пендикспор
1 : 0
15.03.2024
Истанбулспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 29 тур
Фенербахче
4 : 1
10.03.2024
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Пендикспор
0 : 2
03.03.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Сивасспор
4 : 1
25.02.2024
Пендикспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Пендикспор
0 : 2
18.02.2024
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Пендикспор
2 : 1
04.02.2024
Адана Демирспор
88' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 1
27.01.2024
Пендикспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Пендикспор
3 : 2
23.01.2024
Касымпаша
90' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Пендикспор
4 : 0
20.01.2024
Бешикташ
86' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
13.01.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Пендикспор
0 : 1
09.01.2024
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Газиантеп
2 : 2
05.01.2024
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
3 : 1
21.12.2023
Пендикспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
10.12.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Пендикспор
0 : 2
02.12.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 1
27.11.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Пендикспор
1 : 0
12.11.2023
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбулспор
2 : 4
04.11.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Пендикспор
0 : 5
29.10.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
1 : 2
21.10.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Пендикспор
2 : 3
07.10.2023
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
2 : 1
30.09.2023
Пендикспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Пендикспор
1 : 1
02.09.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Бешикташ
1 : 1
20.08.2023
Пендикспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Пендикспор
1 : 5
12.08.2023
Хатайспор
Был в запасе
Главные новости
ЦСКА объявил об уходе легионера
17:27
Титов дал совет «Спартаку», как поступить с Максименко
17:09
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
3
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
1
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
2
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
18
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+