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Эдуардо Бедиа
Статистика
Эдуардо Бедиа - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1989 (37), Сантандер
#10 | Полузащитник
184 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
11
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2 : 4
13.05.2012
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Сарагоса
2 : 1
05.05.2012
Расинг
1' - 78'
11'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.04.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Расинг
0 : 1
22.04.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
83' - 90'
90'
Испания. Примера, 33 тур
Расинг
0 : 3
12.04.2012
Мальорка
1' - 66'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3 : 0
09.04.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
0 : 1
31.03.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1 : 1
25.03.2012
Расинг
1' - 90'
55'
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0 : 3
22.03.2012
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
3 : 1
19.03.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
0 : 2
11.03.2012
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
18.02.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
0 : 0
11.02.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Расинг
2 : 2
29.01.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 2
21.01.2012
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Осасуна
0 : 2
15.01.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
1 : 1
11.12.2011
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 0
06.11.2011
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
15.10.2011
Расинг
55' - 90'
80'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 0
18.09.2011
Расинг
67' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
4 : 3
27.08.2011
Расинг
64' - 90'
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