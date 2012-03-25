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    Эдуардо Бедиа - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Эдуардо
    Фамилия Бедиа
    Команда Мюнхен 1860
    Состав Основной
    Родной город Сантандер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 марта 1989 (33 года)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 11 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:4 Осасуна (Памплона)
    05.05.2012 1' -78' Сарагоса (Сарагоса) 2:1 Расинг (Сантандер)
    11'
    01.05.2012 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:1 Расинг (Сантандер)
    28.04.2012 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:0 Расинг (Сантандер)
    22.04.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    15.04.2012 83' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Расинг (Сантандер)
    90'
    12.04.2012 1' -66' Расинг (Сантандер) 0:3 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    09.04.2012 1' -90' Малага (Малага) 3:0 Расинг (Сантандер)
    31.03.2012 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:1 Гранада (Гранада)
    25.03.2012 1' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Расинг (Сантандер)
    55'
    22.03.2012 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:3 Севилья (Севилья)
    19.03.2012 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 3:1 Расинг (Сантандер)
    11.03.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:2 Барселона (Барселона)
    18.02.2012 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:0 Расинг (Сантандер)
    11.02.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    29.01.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2012 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:2 Хетафе (Хетафе)
    15.01.2012 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:2 Расинг (Сантандер)
    11.12.2011 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Расинг (Сантандер)
    06.11.2011 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:0 Расинг (Сантандер)
    15.10.2011 55' -90' Барселона (Барселона) 3:0 Расинг (Сантандер)
    80'
    18.09.2011 67' -90' Атлетико (Мадрид) 4:0 Расинг (Сантандер)
    27.08.2011 64' -90' Валенсия (Валенсия) 4:3 Расинг (Сантандер)
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