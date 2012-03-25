Эдуардо Бедиа - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Бедиа
|Команда
|Мюнхен 1860
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантандер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Бедиа
|Команда
|Мюнхен 1860
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантандер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 марта 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|11
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:4
|Осасуна (Памплона)
|05.05.2012
|1' -78'
|Сарагоса (Сарагоса)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|11'
|01.05.2012
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|28.04.2012
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Расинг (Сантандер)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|15.04.2012
|83' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|90'
|12.04.2012
|1' -66'
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|09.04.2012
|1' -90'
|Малага (Малага)
|3:0
|Расинг (Сантандер)
|31.03.2012
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Гранада (Гранада)
|25.03.2012
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|55'
|22.03.2012
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|19.03.2012
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|11.03.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|18.02.2012
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Расинг (Сантандер)
|11.02.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|29.01.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|21.01.2012
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:2
|Хетафе (Хетафе)
|15.01.2012
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:2
|Расинг (Сантандер)
|11.12.2011
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|06.11.2011
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:0
|Расинг (Сантандер)
|15.10.2011
|55' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Расинг (Сантандер)
|80'
|18.09.2011
|67' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Расинг (Сантандер)
|27.08.2011
|64' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|4:3
|Расинг (Сантандер)