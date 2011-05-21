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Хуанито
Статистика
Хуанито - статистика
Завершил карьеру
17 февраля 1980 (46), Малага
#24 | Защитник
187 см | 82 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
9
0
0
1
0
Малага
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Реал
8 : 1
21.05.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Альмерия
3 : 1
15.05.2011
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Альмерия
0 : 0
11.05.2011
Вильярреал
86' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2 : 0
07.05.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
0 : 1
01.05.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Сарагоса
1 : 0
25.04.2011
Альмерия
1' - 72'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
0 : 3
16.04.2011
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
3 : 1
09.04.2011
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Альмерия
1 : 3
04.04.2011
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Спортинг
1 : 0
20.03.2011
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эркулес
1 : 2
06.03.2011
Альмерия
78' - 90'
89'
Испания. Примера, 26 тур
Альмерия
1 : 1
03.03.2011
Расинг
1' - 56'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
3 : 1
28.02.2011
Альмерия
51' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
1 : 1
20.02.2011
Депортиво
61' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0 : 3
19.12.2010
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
2 : 0
28.11.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
3 : 0
21.11.2010
Малага
70' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
3 : 0
24.10.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Малага
1 : 4
16.10.2010
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Альмерия
1 : 1
03.10.2010
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Малага
2 : 3
27.09.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Сарагоса
3 : 5
12.09.2010
Малага
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 3
28.08.2010
Валенсия
Был в запасе
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