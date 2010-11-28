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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Малага
Мальорка - Малага: обзор матча 28 ноября 2010
Мальорка
28.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Малага
50'
П. Вебо
55'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Малага
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
П. Вебо
Замена
С. Техера
️️️️
Г. Кастро
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
С. Фернандес
Желтая карточка
П. Вебо
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Э. Нсуе
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Дуда
Замена
Фернандо
️️️️
И. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Г. Кастро
Пас отдал
П. Вебо
ГОЛ! 1:0!
П. Вебо
Пас отдал
Г. Кастро
Желтая карточка
Велигтон
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Д. Де Гузман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Малага
23
Рубен
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
0
Ману
ЛЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
8
Фернандо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
0
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
4-4-2
13
Ават
3
Кевин
16
Нуньеш
4
Рамис
22
Сендрос
7
Перейра
18
Де Гузман
19
Марти
5
Кастро
9
Вебо
10
Нсуе
3-2-1-2-1
23
Рубен
88
Гонсалес
13
Стадсгаард
3
Велигтон
18
Гамес
0
Ману
36
Ресио
30
Фернандес
17
Дуда
23
Рондон
5
Кастро
8
Техера
8
Техера
5
Кастро
10
Нсуе
3
Виктор
3
Виктор
10
Нсуе
9
Вебо
79
Кавенаги
79
Кавенаги
9
Вебо
88
Гонсалес
8
Фернандо
8
Фернандо
88
Гонсалес
30
Фернандес
0
Овусу-Абейе
0
Овусу-Абейе
30
Фернандес
17
Дуда
20
Портильо
20
Портильо
17
Дуда
Остались в запасе
Мальорка
Малага
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Мальорка - Малага
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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