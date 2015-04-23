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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Севилья
Зенит - Севилья: обзор матча 23 апреля 2015
Зенит
23.04.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
48'
Х. Саломон Рондон
72'
Халк
6'
К. Бакка (П)
85'
К. Гамейро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Севилья
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
90'
+5
90'
+2
Замена
Д. Суарес
️️️️
Витоло
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Витоло
Замена
А. Кержаков
️️️️
Х. Саломон Рондон
83'
82'
Желтая карточка
Э. Банега
76'
Желтая карточка
В. Иборра
73'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
ГОЛ! 2:1!
Халк
72'
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
48'
Желтая карточка
А. Витсель
40'
21'
Замена
В. Иборра
️️️️
Н. Пареха
20'
Травма
Н. Пареха
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бакка
Желтая карточка
Л. Нету
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Коке
(К)
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
6
Ломбертс
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Шатов
27
Витсель
7
Халк
23
Рондон
3-4-1-1-1
34
Бету
22
Видаль
23
Карришу
2
Пареха
23
Коке
20
Крыховяк
25
Мбиа
14
Тремулинас
11
Банега
7
Витоло
70
Бакка
23
Рондон
11
Кержаков
11
Кержаков
23
Рондон
2
Пареха
10
Иборра
10
Иборра
2
Пареха
7
Витоло
4
Суарес
4
Суарес
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Зенит
Севилья
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Зенит - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 21:50 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 20:30 (прямая)
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