Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Зенит
Севилья - Зенит: обзор матча 16 апреля 2015
Севилья
16.04.2015, четверг, 22:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Зенит
73'
К. Бакка
88'
Д. Суарес
29'
А. Рязанцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Зенит
90'
+3
Травма
П. Могилевец
ГОЛ! 2:1!
Д. Суарес
Пас отдал
С. Мбиа
88'
82'
Желтая карточка
А. Рязанцев
82'
Замена
А. Тимощук
️️️️
А. Рязанцев
81'
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
Д. Суарес
76'
75'
Замена
Д. Ходжаниязов
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 1:1!
К. Бакка
Пас отдал
А. Видаль
73'
67'
Желтая карточка
Х. Гарсия
64'
Замена
П. Могилевец
️️️️
М. Родич
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
63'
Замена
С. Мбиа
️️️️
В. Иборра
46'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Коке
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Рязанцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
(К)
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Висенте Иборра
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
25
Стефан Мбиа
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-4-1-1-1
15
Серхио Рико
23
Коке
2
Пареха
15
Колоджейчак
14
Тремулинас
20
Крыховяк
10
Иборра
22
Видаль
11
Банега
19
Рейес
9
Гамейро
3-3-3-1
12
Лодыгин
24
Гарай
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
6
Хави Гарсия
23
Родич
27
Шатов
27
Витсель
7
Рязанцев
23
Рондон
10
Иборра
25
Мбиа
25
Мбиа
10
Иборра
23
Коке
4
Суарес
4
Суарес
23
Коке
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
27
Шатов
5
Ходжаниязов
5
Ходжаниязов
27
Шатов
7
Рязанцев
44
Тимощук
44
Тимощук
7
Рязанцев
23
Родич
28
Могилевец
28
Могилевец
23
Родич
Остались в запасе
Севилья
Зенит
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Вячеслав Малафеев
ВР
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Севилья - Зенит
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1 - 20:30 (прямая) НТВ - 21:50 (прямая)
Новости команд
Все
Севилья
Зенит
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
24
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
21
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Жена Семака придумала ему новое прозвище
Вчера, 23:54
12
Гаврилов определил, что делать с обижающимся Глушенковым
Вчера, 22:46
13
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
24
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
21
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Жена Семака придумала ему новое прозвище
Вчера, 23:54
12
Гаврилов определил, что делать с обижающимся Глушенковым
Вчера, 22:46
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+