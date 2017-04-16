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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Томь
Урал - Томь: обзор матча 16 апреля 2017
Урал
16.04.2017, воскресенье, 15:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Томь
40'
Э. Бикфалви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Томь
89'
Желтая карточка
А. Макурин
88'
Желтая карточка
Д. Сасин
84'
Замена
М. Карымов
️️️️
Д. Осипов
Замена
Д. Коробов
️️️️
А. Фидлер
82'
72'
Замена
А. Науменко
️️️️
Д. Большунов
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Н. Димитров
70'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Ч. Лунгу
63'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
В. Ильин
40'
Желтая карточка
А. Данцев
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
17
Николай Димитров
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
97
Даниил Большунов
АП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
94
Александр Науменко
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
4-2-2-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
6
Балажиц
6
Динга
15
Кулаков
92
Емельянов
10
Фидлер
10
Лунгу
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
2-3-3-2
1
Солосин
32
Осипов
84
Митерев
32
Баляйкин
92
Чуперка
21
Макурин
18
Попов
97
Большунов
77
Сасин
7
Соболев
72
Голышев
10
Фидлер
7
Коробов
7
Коробов
10
Фидлер
10
Лунгу
10
Манучарян
10
Манучарян
10
Лунгу
17
Димитров
10
Павлюченко
10
Павлюченко
17
Димитров
97
Большунов
94
Науменко
94
Науменко
97
Большунов
32
Осипов
69
Карымов
69
Карымов
32
Осипов
Остались в запасе
Урал
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
54
Александр Букачев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
Остались в запасе
54
Александр Букачев
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Урал - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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