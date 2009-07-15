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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо Вл - Зенит
Торпедо Вл - Зенит: обзор матча 15 июля 2009
Торпедо Вл
15.07.2009, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Зенит
33'
К. Зырянов
44'
П. Погребняк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо Вл - Зенит
Замена
С. Хусти
️️️️
Р. Широков
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
К. Чонтофальски
Желтая карточка
И. Каратыгин
Желтая карточка
А. Ионов
Замена
Р. Элдерханов
️️️️
М. Зимарев
Желтая карточка
А. Трофимов
Желтая карточка
И. Денисов
Желтая карточка
Д. Вязьмикин
Замена
Т. Губочан
️️️️
И. Крижанац
Замена
В. Леонов
️️️️
В. Малышев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Погребняк
ГОЛ! 0:1!
К. Зырянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Сергей Дубровин
(К)
ЛЗ
91
Андрей Трофимов
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
33
Дмитрий Прошин
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
8
Дмитрий Вязьмикин
ЦФ
9
Валерий Малышев
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Торпедо Вл
1
Александр Самохвалов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
13
Сергей Шалин
ПЗ
0
Валерий Леонов
ЦП
38
Руслан Элдерханов
ЦП
0
Павел Храмов
ЦП
Зенит
12
Николай Заболотный
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
3-4-3
14
Конюхов
22
Дубровин
15
Каратыгин
91
Трофимов
33
Прошин
15
Зимарев
7
Тюргашкин
7
Зинин
23
Втюрин
9
Малышев
8
Вязьмикин
3-1-3-1-1
0
Чонтофальски
22
Анюков
4
Крижанац
6
Мейра
27
Денисов
18
Зырянов
20
Семшов
15
Широков
11
Ионов
88
Погребняк
9
Малышев
0
Леонов
0
Леонов
9
Малышев
15
Зимарев
38
Элдерханов
38
Элдерханов
15
Зимарев
13
Шалин
13
Шалин
4
Крижанац
15
Губочан
15
Губочан
4
Крижанац
15
Широков
9
Хусти
9
Хусти
15
Широков
11
Ионов
20
Файзулин
20
Файзулин
11
Ионов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Зенит
0
Павел Храмов
ЦП
2
Роман Путилин
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
Главный тренер
Евгений Дурнев
0
Фернандо Риксен
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
0
Павел Храмов
ЦП
2
Роман Путилин
ЦЗ
1
Александр Самохвалов
ВР
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
12
Николай Заболотный
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Евгений Дурнев
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Торпедо Вл - Зенит
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
А. Глот (Ярославль)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Торпедо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:45 (прямая)
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