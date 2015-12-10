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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Скендербеу - Локомотив
Скендербеу - Локомотив: обзор матча 10 декабря 2015
Скендербеу
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
18'
Д. Тарасов
88'
У. Ниасс
90'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Скендербеу - Локомотив
90'
+1
Замена
А. Миранчук
️️️️
У. Ниасс
90'
ГОЛ! 0:3!
А. Самедов
Пас отдал
А. Коломейцев
88'
ГОЛ! 0:2!
У. Ниасс
Пас отдал
Н. Пейчинович
Замена
Джаир
️️️️
Э. Эскердинья
82'
81'
Замена
Я. Дюрица
️️️️
Т. Михалик
80'
Травма
Т. Михалик
77'
Желтая карточка
У. Ниасс
75'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
Замена
Г. Проньи
️️️️
Л. Латифи
72'
50'
Желтая карточка
Д. Тарасов
35'
Желтая карточка
А. Самедов
Желтая карточка
П. Олаинка
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тарасов
Пас отдал
А. Касаев
5'
Желтая карточка
Р. Шишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Скендербеу
1
Оргес Шехи
(К)
ВР
23
Леонит Абази
ЛЗ
20
Адемир
ЦЗ
33
Марко Радас
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
30
Эскердинья Эскердинья
ЦП
77
Лиридон Латифи
ЦП
88
Сабиен Лилай
ЦП
14
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
(К)
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Скендербеу
12
Эрион Ллапанжи
ВР
19
Тефик Османи
ЦЗ
3
Ренато Арапи
ЦЗ
10
Бленди Шкемби
ЦП
6
Беким Дема
ЦП
87
Джаир
ЦП
7
Герхард Проньи
ЦП
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-3-2-1
1
Шехи
23
Абази
33
Радас
32
Яшаника
20
Адемир
30
Эскердинья
77
Латифи
88
Лилай
7
Бериша
99
Олаинка
14
Салихи
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
17
Михалик
39
Пейчинович
29
Денисов
18
Коломейцев
23
Тарасов
19
Самедов
88
Ндинга
11
Касаев
14
Ниасс
30
Эскердинья
87
Джаир
87
Джаир
30
Эскердинья
77
Латифи
7
Проньи
7
Проньи
77
Латифи
17
Михалик
4
Дюрица
4
Дюрица
17
Михалик
14
Ниасс
59
Миранчук
59
Миранчук
14
Ниасс
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
Скендербеу
Локомотив
10
Бленди Шкемби
ЦП
6
Беким Дема
ЦП
12
Эрион Ллапанжи
ВР
19
Тефик Османи
ЦЗ
3
Ренато Арапи
ЦЗ
Главный тренер
Мирел Йоса
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
10
Бленди Шкемби
ЦП
6
Беким Дема
ЦП
12
Эрион Ллапанжи
ВР
19
Тефик Османи
ЦЗ
3
Ренато Арапи
ЦЗ
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Мирел Йоса
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Скендербеу - Локомотив
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Скендербеу
Лига Европы, 6 тур
Янг Бойз
2 : 1
07.12.2017
Скендербеу
Лига Европы, 5 тур
Скендербеу
3 : 2
23.11.2017
Динамо К
Лига Европы, 4 тур
Партизан
2 : 0
02.11.2017
Скендербеу
Лига Европы, 3 тур
Скендербеу
0 : 0
19.10.2017
Партизан
Лига Европы, 2 тур
Скендербеу
1 : 1
28.09.2017
Янг Бойз
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Шкендербеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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