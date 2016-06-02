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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Португалия
Англия - Португалия: обзор матча 02 июня 2016
Англия
02.06.2016, четверг, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Португалия
86'
К. Смоллинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Англия - Португалия
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Алли
90'
90'
Замена
Эдер
️️️️
Р. Карвалью
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
Р. Стерлинг
86'
Замена
А. Лаллана
️️️️
У. Руни
78'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Г. Кейн
78'
76'
Желтая карточка
Д. Перейра
72'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Ж. Моутинью
72'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
А. Силва
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Милнер
66'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Варди
66'
61'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Нани
46'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
Г. Кэхилл
43'
38'
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Рафа
36'
Красная карточка
Б. Алвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Уэйн Руни
(К)
ЛП
4
Джеймс Милнер
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
11
Виейринья
ПЗ
17
Нани
(К)
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
23
Адриен Силва
ЦП
8
Жоао Моутинью
АП
15
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Джек Уилшир
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
16
Ренату Саншеш
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Харт
15
Кэхилл
6
Смоллинг
15
Дайер
3
Роуз
2
Уокер
10
Руни
4
Милнер
20
Алли
11
Варди
9
Кейн
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
11
Виейринья
2
Алвеш
6
Карвалью
19
Элизеу
13
Перейра
17
Мариу
23
Силва
8
Моутинью
17
Нани
15
Рафа
4
Милнер
18
Уилшир
18
Уилшир
4
Милнер
20
Алли
8
Хендерсон
8
Хендерсон
20
Алли
10
Руни
8
Лаллана
8
Лаллана
10
Руни
11
Варди
10
Стерлинг
10
Стерлинг
11
Варди
9
Кейн
15
Старридж
15
Старридж
9
Кейн
15
Рафа
6
Фонте
6
Фонте
15
Рафа
8
Моутинью
14
Карвалью
14
Карвалью
8
Моутинью
23
Силва
16
Саншеш
16
Саншеш
23
Силва
17
Мариу
15
Гомеш
15
Гомеш
17
Мариу
17
Нани
20
Куарежма
20
Куарежма
17
Нани
6
Карвалью
9
Эдер
9
Эдер
6
Карвалью
Остались в запасе
Англия
Португалия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
12
Антони Лопеш
ВР
22
Эдуарду
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Англия - Португалия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Уэмбли
Посещаемость:
82503 из 90000 зрителей (91%)
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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