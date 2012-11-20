Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Барселона
Спартак - Барселона: обзор матча 20 ноября 2012
Спартак
20.11.2012, вторник, 21:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
16'
Д. Алвес
27'
Л. Месси
39'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Барселона
Желтая карточка
К. Чельстрем
90'
+2
90'
Желтая карточка
Х. Маскерано
87'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Ж. Альба
85'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Педро
82'
Замена
А. Сонг
️️️️
Хави
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Кариока
75'
Замена
Джано
️️️️
Э. Эменике
64'
Замена
Веллитон
️️️️
К. Комбаров
63'
Желтая карточка
Кариока
62'
39'
ГОЛ! 0:3!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
36'
Желтая карточка
Педро
27'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алвес
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ОП
5
Кариока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПВ
39
Ари
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Спартак
42
Сергей Чернышук
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Деми Де Зеув
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
11
Веллитон
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-2-1-1-2
31
Дикань
23
Комбаров
2
Инсаурральде
17
Сухи
34
Макеев
4
Чельстрем
5
Кариока
14
Хурадо
9
Комбаров
10
Эменике
39
Ари
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
10
Месси
9
Педро
8
Иньеста
5
Кариока
92
Брызгалов
92
Брызгалов
5
Кариока
10
Эменике
7
Джано
7
Джано
10
Эменике
9
Комбаров
11
Веллитон
11
Веллитон
9
Комбаров
18
Альба
33
Монтойя
33
Монтойя
18
Альба
6
Хави
8
Сонг
8
Сонг
6
Хави
9
Педро
10
Деулофеу
10
Деулофеу
9
Педро
Остались в запасе
Спартак
Барселона
42
Сергей Чернышук
ВР
6
Деми Де Зеув
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Остались в запасе
42
Сергей Чернышук
ВР
6
Деми Де Зеув
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Спартак - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Помощники судьи:
Томислав Петрович
Миро Гргич
Дополнительные помощники:
Домагой Вучков
Горан Габрило
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая) "НТВ" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак
Барселона
Гаджиев не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне
15:51
1
Борзаковский выбрал двух игроков из чемпионского «Спартака», которых вернул бы в команду
15:35
Мусагалиев назвал футболиста, которого не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство
13:21
6
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Гаджиев не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне
15:51
1
Борзаковский выбрал двух игроков из чемпионского «Спартака», которых вернул бы в команду
15:35
Мусагалиев назвал футболиста, которого не хватает «Спартаку» для борьбы за чемпионство
13:21
6
Радимов определил единственную проблему Максименко: «Такое хотели бы видеть болельщики «Спартака»
Вчера, 23:01
11
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
10:20
3
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
09:57
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
11 ноября
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
11 ноября
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
11 ноября
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+