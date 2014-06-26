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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Алжир - Россия
Алжир - Россия: обзор матча 26 июня 2014
Алжир
26.06.2014, четверг, 23:59
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Россия
60'
И. Слимани
6'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алжир - Россия
Желтая карточка
Л. Кадамуро
90'
+2
Замена
Э. Судани
️️️️
И. Слимани
90'
+1
Желтая карточка
Н. Гилас
86'
81'
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Кержаков
Замена
Н. Гилас
️️️️
А. Джабу
77'
Замена
Х. Йебда
️️️️
Я. Браими
72'
67'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
О. Шатов
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
Пас отдал
Я. Браими
60'
59'
Желтая карточка
А. Козлов
56'
Желтая карточка
Д. Комбаров
46'
Замена
И. Денисов
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Д. Месба
39'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
5
Рафик Халлиш
(К)
ЦЗ
2
Айсса Манди
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
10
Софиан Фегули
ОП
12
Карл Меджани
ОП
19
Набиль Бенталеб
ОП
11
Ясин Браими
ЦП
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
17
Олег Шатов
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Алжир
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
16
Мохамед Земмамучи
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
8
Мехди Ласен
ЦП
19
Сафир Таидер
ЦП
7
Хассан Йебда
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
20
Максим Канунников
ЦФ
4-3-2-1
23
М'Боли
6
Месба
4
Белкалем
5
Халлиш
2
Манди
10
Фегули
12
Меджани
19
Бенталеб
18
Джабу
11
Браими
13
Слимани
4-4-2
1
Акинфеев
2
Козлов
4
Игнашевич
24
Березуцкий
23
Комбаров
19
Самедов
20
Файзулин
8
Глушаков
17
Шатов
11
Кержаков
9
Кокорин
11
Браими
7
Йебда
7
Йебда
11
Браими
18
Джабу
9
Гилас
9
Гилас
18
Джабу
13
Слимани
15
Судани
15
Судани
13
Слимани
8
Глушаков
7
Денисов
7
Денисов
8
Глушаков
17
Шатов
9
Дзагоев
9
Дзагоев
17
Шатов
11
Кержаков
20
Канунников
20
Канунников
11
Кержаков
Остались в запасе
Алжир
Россия
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
16
Мохамед Земмамучи
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
8
Мехди Ласен
ЦП
19
Сафир Таидер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
16
Мохамед Земмамучи
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
8
Мехди Ласен
ЦП
19
Сафир Таидер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Алжир - Россия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Арена да Байшада
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:45 (прямая) "Спорт 1" 22:55 (прямая)
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