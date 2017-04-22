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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 22 апреля 2017
Зенит
22.04.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Урал
86'
Б. Иванович
90+3'
Й. Молло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Урал
ГОЛ! 2:0!
Й. Молло
Пас отдал
Жулиано
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кришито
89'
87'
Вторая желтая
Р. Емельянов
Желтая карточка
А. Дзюба
87'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Кришито
86'
68'
Замена
М. Меркулов
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
Л. Нету
️️️️
Ю. Жирков
63'
61'
Красная карточка
Р. Павлюченко
60'
Вторая желтая
Э. Бикфалви
Замена
Й. Молло
️️️️
А. Юсупов
53'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Кокорин
44'
Травма
А. Кокорин
43'
40'
Желтая карточка
Р. Емельянов
23'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Маурисио
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
23
Эрнани
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
4-1-1-2-2
99
Лунев
18
Жирков
4
Кришито
20
Иванович
8
Смольников
15
Цаллагов
4
Юсупов
10
Данни
20
Жулиано
9
Кокорин
22
Дзюба
4-1-3-2
12
Заболотный
15
Кулаков
6
Динга
6
Балажиц
7
Данцев
92
Емельянов
17
Димитров
10
Бикфалви
10
Лунгу
98
Ильин
10
Павлюченко
18
Жирков
13
Нету
13
Нету
18
Жирков
9
Кокорин
27
Шатов
27
Шатов
9
Кокорин
4
Юсупов
89
Молло
89
Молло
4
Юсупов
10
Лунгу
3
Меркулов
3
Меркулов
10
Лунгу
Остались в запасе
Зенит
Урал
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Маурисио
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
8
Маурисио
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
99
Никита Глушков
ЛВ
90
Александр Щербаков
ПВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Зенит - Урал
2
3
2
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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