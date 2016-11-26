Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 26 ноября 2016
Локомотив
26.11.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Урал
86'
Н. Пейчинович
90+2'
А. Фидлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Урал
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
А. Фидлер
Пас отдал
П. Фонтанелло
Замена
Т. Михалик
️️️️
М. Фернандеш
90'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пейчинович
Пас отдал
М. Фернандеш
86'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
А. Миранчук
75'
59'
Замена
В. Хозин
️️️️
Г. Чантурия
Замена
А. Галаджан
️️️️
А. Касаев
56'
Желтая карточка
В. Денисов
51'
46'
Замена
Д. Коробов
️️️️
А. Ставпец
Желтая карточка
В. Чорлука
44'
43'
Желтая карточка
А. Павленко
8'
Желтая карточка
А. Ставпец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
9
Георгий Чантурия
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
39
Пейчинович
55
Янбаев
27
Денисов
11
Касаев
99
Фернандеш
19
Самедов
59
Миранчук
11
Майкон
4-1-3-1-1
12
Заболотный
15
Кулаков
6
Динга
14
Фонтанелло
7
Данцев
10
Фидлер
9
Чантурия
8
Павленко
10
Лунгу
16
Ставпец
10
Павлюченко
11
Касаев
57
Галаджан
57
Галаджан
11
Касаев
99
Фернандеш
17
Михалик
17
Михалик
99
Фернандеш
59
Миранчук
32
Шкулетич
32
Шкулетич
59
Миранчук
16
Ставпец
7
Коробов
7
Коробов
16
Ставпец
9
Чантурия
2
Хозин
2
Хозин
9
Чантурия
Остались в запасе
Локомотив
Урал
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
49
Роман Шишкин
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Локомотив - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Локомотив
Урал
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
13:21
4
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
01:10
Радимов прокомментировал назначение Овчинникова в «Локомотив»
Вчера, 23:11
1
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
13:21
4
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
01:10
Радимов прокомментировал назначение Овчинникова в «Локомотив»
Вчера, 23:11
1
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+